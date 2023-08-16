Julia Roberts'tan duygulandıran paylaşım!

Julia Roberts'ın annesi Betty Lou Bredemus, 2015'te akciğer kanserine yenik düşmüştü. Tarifsiz bir acı yaşayan ABD'li aktris, annesini doğum gününde andı."ANNEMİN DOĞUM GÜNÜ"Üç çocuk annesi oyuncu, 11 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Annemin doğum günü. Seni her gün özlüyorum" notunu düştü."İYİ Kİ DOĞDUN TATLI BETTY"Julia Roberts'ın bir takipçisi, "İyi ki doğdun tatlı Betty. Ne zaman küçük bir kuşun şarkı söylediğini duysam hep onu düşünüyorum" yorumunu yazdı.