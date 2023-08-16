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İdo Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. 'İmparator' lakaplı Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gelininin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. Kanal D'ye konuşan İdo Tatlıses, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ekleme: 16.08.2023 - 00:56 Güncelleme: 16.08.2023 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikâhta manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz.

İdo Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama!

'YAZI BÖYLE GEÇİRMEK İSTEMEZDİ'

İdo Tatlıses, bebek müjdesini babasının duyurmasının ardından Magazin D haber Müdürü Asiye Acar'a konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Çok heyecanlıyım. Hayatımızda yeni bir sayfa başlayacak. Bambaşka bir sayfa olacak. Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi' diyen Tatlıses, şöyle devam etti:

Yaşımız gençken 'oraya gideriz, burada gezeriz' diye düşünüyorduk ama Allah 'plan yapmayın' dedi. Yasemin söylediğinde çok değişik hissettim, mutlu oldum. Gerildim de aynı zamanda...

'İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah.'

İdo Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama!

'BABAMA BİR ŞEY SÖYLENMİYOR'

Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor. Babama aslında bir Magazin sayfası açmak lazım. Bütün haberleri paylaşıyor. 'İkiz' deyince o da çok şaşırdı.

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