Doğal güzelliği dikkat çekti!
İş insanı eşi Buğra Toplusoy ve üç yaşındaki kızı Talia ile birlikte Amerika'da yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Buğra Toplusoy ile 2018 yılında nikâh masasına oturduktan sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, sıfır makyaj pozunu Instagram hesabından paylaştı.
DOĞAL GÜZEL CEYDA
Güzel oyuncunun "Güneşin etkisiyle ortaya çıkan çillerim" notuyla yayınladığı kare yaklaşık 40 bin beğeni aldı. Takipçileri, Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.
DOĞAL GÜZEL CEYDA
Güzel oyuncunun "Güneşin etkisiyle ortaya çıkan çillerim" notuyla yayınladığı kare yaklaşık 40 bin beğeni aldı. Takipçileri, Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.