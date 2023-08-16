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CZN Burak ve babası buzları eritti

Bir süredir babası ile sıkıntılar yaşayan fenomen CZN Burak Özdemir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. CZN Burak Özdemir ile babasının barıştığı öğrenildi. Ünlü fenomenden açıklama gelmedi.

Ekleme: 16.08.2023 - 09:44 Güncelleme: 16.08.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Fenomen işletmeci CZN Burak ile bir takım sıkıntıları olduğu iddia edilen babasını iş insanı Rizgar Sak barıştırdığı öğrenildi.

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammet Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in aralarında bir takım sorunlar olduğu ve bu durumu yargıya taşıdıkları iddia edilmişti. CZN Burak gibi pek çok markanın adı duyuran iş insanı Rizgar Sak'ın ikiliyi barıştırdığı, aralarındaki buzu eritmeye yardımcı olduğu öğrenildi.
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