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Chloe'den Ortaç'a tepki!

Önceki gün Nişantaşı'da görüntülenen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Ekleme: 16.08.2023 - 09:26 Güncelleme: 16.08.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir canlı yayın yaparak eski eşi hakkında sert sözler söylemişti.

"Ağzıma s..tı"

Ünlü şarkıcı, “Eski karıma tüm ipleri verdim, ne oldu, ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye.” demişti.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Chloe Loughnan’a, Serdar Ortaç’ın bu açıklaması soruldu.

Ünlü manken şöyle konuştu:

"Ben yorum yapmak istemiyorum"

“Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil, bütün kadınlar için sert sözler söylemiş.”

Chloe'den Ortaç'a tepki!
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