Cenazede gözyaşlarına boğuldu...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hazar Ergüçlü, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Ünlü oyuncunun o anları kameralara yansıdı.

Özel hayatı ve rol aldığı birçok başarılı proje ile gündeme gelen Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Süleyman Ergüçlü'nün cenazesinde Hazar Ergüçlü ayakta durmakta güçlük çekti. Ünlü oyuncunun babasının cenaze törenindeki hali yürek burktu.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin kurucularından ve eski başkanlarından, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlandı. 1954 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen gazeteci Süleyman Ergüçlü bir dönem Kıbrıs gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Ergüçlü, Kıbrıs'ta düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.