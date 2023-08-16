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Beyaz Gazete
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'Atatürk' dizisi yorumu gündem oldu

Güzelliği ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Hilal Altınbilek, Atatürk dizisi hakkındaki tartışmaların içine girmek istemedi.

Ekleme: 16.08.2023 - 21:31 Güncelleme: 16.08.2023 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor.

'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlülerin sessizliği sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem Murat Ünalmış ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrolü paylaşan Hilal Altınbilek de Atatürk dizisi hakkında konuştu.

"Ben girmeyeyim o konulara"
Güzel oyuncu, "Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım." yanıtını verdi.

Demet Akalın tepki gösterdi
Sosyal medyada gündem olan Altınbilek'in açıklamasına tepki gösterenler arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın, "Vallahi de billahi de biz de anlamıyoruz!! Hem de hiç!! Bayrak, vatan ve Ata, namus! Bu kadar." yorumunu yaptı.
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