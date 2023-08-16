Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Şarkılarıyla ve güçlü sesiyle Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Sıla, annesi Ömür Gençoğlu'nun rahatsızlığından dolayı zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybeden Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, hastaneye kaldırıldı.



Yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcının annesinin, birkaç gün daha yoğun bakımda tedavi göreceği belirtildi.



Annesinin yanından ayrılmıyor

Annesinin yanından bir an bile ayrılmayan Sıla, konserleri de iptal etti.



Şarkıcı Sıla'nın annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesinin hastalığıyla sarsılan Sıla, Kasım 2022'de 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu'nu geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü hastanede kaybetmişti.