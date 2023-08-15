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Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Yaynlandığı döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, geçtiğimiz yıl Avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti. Üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Ekleme: 15.08.2023 - 00:59 Güncelleme: 15.08.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Caroline'i Wilma Elles, 16 Aralık 2022 tarihinde Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmiş, kısa süre sonra üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu.

2019 yılında ayrıldığı Kerem Göğüş ile birlikteliğinden Melodi ve Milat adında iki çocuğu olan 36 yaşındaki oyuncu, doğuma birkaç hafta kala bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

'BİR KIZ BEKLİYORUZ'

Eşi Mehmet Şah Çelik ile 1.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından romantik pozlarını paylaşan Wilma Elles, nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte 'Ve bir kız bekliyoruz' mesajını yazdı.

Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

'HEP BİRLİKTE NELER NELER YAPACAĞIZ İNŞALLAH'

Mutluluğu yüzüne yansıyan ünlü oyuncu, 'Melodi kıyafetlerimi giymeye başladı bile. Bana da mükemmel ve çok tarz fikirler veriyor. Melodi çok güçlü bir kız. Artık kadınlar çok şükür ki her şeyi yapabilirler. Hep birlikte neler neler yapacağız inşallah. Melodi & Milat & Sermiran'la birlikte bir kız kardeşi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

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