Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi!

Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. İkili, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak kısa sürede barışmıştı.Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden yeniden ayrılık kararı alan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.NİKAH İŞLEMLERİ BAŞLADIBurak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Şarkıcı, Sivaslı olduğunu söylediği Muhammet Aydın ile evlilik hazırlıklarına da başlamıştı."SİVAS NÜFUSA +1 YAZIN"Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas nüfusa artı bir yazın geliyorum" mesajını yazmıştı.ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİDaha önce Taner Şafak ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, yeni ilişkisini duyurduktan sadece dört gün sonra Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdi."ALLAH İÇİN SENİ ÇOK SEVİYORUM"Nikah töreninden kareler paylaşan 35 yaşındaki şarkıcı, "Ciddi bir şeler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi, bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın'a 'merhaba' diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.