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Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi!

Taner Şafak (2012–2019) ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Burak Kalfa'dan olaylı ayrılığı sonrası dünyaevine girdi. Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı, Muhammet Aydın'la nikâhta çekilen karelerini yayınladı. Ünlü şarkıcı, soyadı açıklamasıyla da gündem oldu.

Ekleme: 15.08.2023 - 01:02 Güncelleme: 15.08.2023 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. İkili, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak kısa sürede barışmıştı.

Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden yeniden ayrılık kararı alan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi!

NİKAH İŞLEMLERİ BAŞLADI

Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Şarkıcı, Sivaslı olduğunu söylediği Muhammet Aydın ile evlilik hazırlıklarına da başlamıştı.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi!

"SİVAS NÜFUSA +1 YAZIN"

Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas nüfusa artı bir yazın geliyorum" mesajını yazmıştı.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi!

ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

Daha önce Taner Şafak ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, yeni ilişkisini duyurduktan sadece dört gün sonra Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdi.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi!

"ALLAH İÇİN SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Nikah töreninden kareler paylaşan 35 yaşındaki şarkıcı, "Ciddi bir şeler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi, bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın'a 'merhaba' diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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