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Beyaz Gazete
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Sahnede annesinin elini öptü!

Ferhat Göçer, dün akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Programına 'Yıllarım Gitti' ile başlayan sanatçı, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi. Aynı zamanda hekim olan şarkıcının, annesi Fatma Nevin Göçer ile ilgili sözleri herkesi duygulandırdı.

Ekleme: 15.08.2023 - 01:09 Güncelleme: 15.08.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Müzik kariyerine 19 yaşında Bodrum'da başladığını belirten Ferhat Göçer “Üniversitedeyken gitarımı alıp, Bodrum'a geldim. İlk profesyonel sahnemi Bodrum’da bir otelde aldım. Annem doktor olmamı çok istiyordu, hem onun isteğini yerine getirdim hem de kendi istediğimi” dedi.

"ANNE BEN ŞARKICI OLDUM"

Kendini izlemeye gelen annesi Fatma Nevin Göçer’in yanına giden Ferhat Göçer'in, “Anne ben şarkıcı oldum” esprisi sonrası annesinin ellerinden öpmesi dikkat çekti.

Sahnede annesinin elini öptü!

"CENNET ANNELERİMİZİN AYAKLARI ALTINDADIR"

Müzikseverlerden alkış alan Ferhat Göçer "Cennet annelerimizin ayağının altındadır. 30 sene hekimlik yaptım, yıllardır da sahnelerdeyim. Annemin bunda çok payı vardır” ifadelerini kullandı.

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