Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay, tatile çıktı. Güzel oyuncu, tatil pozlarıyla da gündem oldu.47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlardan sonra şimdi de vücudunu saran elbisesiyle merdivenlere sere serpe uzandı. Ünlü oyuncu karelerini, 'Tatil devam tabii ki' notuyla paylaştı.16 kilo veren Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayranlarını mest etti.Sevgilisi Necati Kocabey, Yeşilçay'ın karelerine beğeni yağdırdı.Daha önce zayıflama sırrını veren oyuncu, '16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.' demişti.