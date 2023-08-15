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Listede zirveye oturdu!

fizy'de Temmuz ayında en çok dinlenenler listesi belli oldu. Son dönemde büyük ses getiren Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı fizy'de listede zirveye oturdu. En çok aratılan şarkıcı listesinde ise Sefo ilk sırada yer aldı.

Ekleme: 15.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 15.08.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
fizy'de Temmuz ayında Emir Can İğrek en çok dinlenen isim oldu. Emir Can İğrek'in hızlı bir çıkış yakalayan "Ali Cabbar" parçası Temmuz'da en çok dinlenen, en çok beğeni alan ve en çok paylaşılan şarkı oldu. En çok aratılan şarkıcı listesinde ise Sefo ilk sırada yer aldı.

Dijital müzik platformu fizy'de Temmuz ayının en çok dinlenen isimleri belli oldu. Emir Can İğrek'in, 'Ali Cabbar' şarkısı geçen ay fizy'de en çok dinlenen şarkı olarak öne çıktı. 'Ali Cabbar', 'En çok beğeni alan' ve 'En çok paylaşılan' şarkı listelerinde de birinciliği kimseye bırakmadı. Semincenk'in 'Pişman Değilim' şarkısı tüm listelerde ikinci sırada yer alırken Temmuz ayında 'En çok aratılan şarkıcı' ise Sefo oldu.

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Platform, Temmuz ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Kocaeli yer aldı.

TEMMUZ POP, RAP, ARABESK RAP MÜZİKLERİNİN AYI OLDU

fizy'de Temmuz ayında en çok 'Pop', 'Rap', 'Arabesk Rap', 'Arabesk' türünde müzikler dinlendi. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında 'Yaz Hitleri 2023', 'TREND', 'fizy Pop', 'Semicenk En İyiler', 'Popabesk' ve 'En İyi Düetler' öne çıktı.
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