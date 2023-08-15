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Demet Akalın, Resul Dindar'ın sahnesini bastı!

Resul Dindar ile Demet Akalın arasında 'sahne saati' polemiği yaşandı. Akalın'ın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Dindar, "Ben buranın çocuğuyum, sen beni tanımıyorsun" deyince ünlü popçu sahneyi bastı. Sosyal medyada art arda videolar paylaşan Resul Dindar'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Ekleme: 15.08.2023 - 01:05 Güncelleme: 15.08.2023 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, beşinci gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

KONSERİ UZATAN DİNDAR'A TEPKİ GÖSTERDİ

Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken, sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı. Programa göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar’a tepki gösterdi.

Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kendisine devretmesini istediğini iddia etti.

Demet Akalın, Resul Dindar'ın sahnesini bastı!

"SEN BENİ TANIMIYORSUN"

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, “Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir” dedi.

Demet Akalın, Resul Dindar'ın sahnesini bastı!

KONUŞTUKTAN SONRA SAHNEDEN İNDİ

Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

Demet Akalın, Resul Dindar'ın sahnesini bastı!

"SAHNEMİ BASMASI HOŞ OLMADI"

Instagram hesabından gündem olan olaya dair peş peşe videolar paylaşan Resul Dindar, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir tartışmanın içine girmek istemezdim. Sırf haber değeri olsun diye videonun önünü arkasını yayınlamayıp, insanları yanlış yönlendiriyorlar. Dün akşam bir şeyler oldu ama göründüğü gibi değil. Sahne saatim 20:30'du, organizasyonda aklasklık yaşandı ve sahneye 21:20'de çıktım. Festivallerde böyle şeyler olur. Açıkhava sahnesine çıkan sanatçılar da bunu bilir. Benden sonra çıkan hanımefendinin de bundan bilgisi var. Saat 23:00'e kadar sahnede olacaktım. Bir saat 10 dakika sahne yapmıştım ki sahneden inmem söylendi. O sırada sahnenin arkasında kavga var! Beni indirmek için elektriği keseceklermiş. Köşedeki seyirciler de buna şahit oluyorlar. Küfürler, kötü muameleler. Ekibimdeki arkadaşlarım da üzülüyor. Bir şarkı daha söyleyip, sahneden indim. 'Sahneye önce veya sonra' çıkacağım konusuyla işim yok. Sanatçının da çok fazla hatası yok. Organizasyon hatası ama böyle şeyler olur, programda gecikmeler yaşanır. Sanatçının sahnemi basması hoş olmadı. Arka tarafımtaki gerileme neden olan organizatörler, menajerler; siz orada ne iş yapıyordunuz? Bana 'Demet Akalın zorla sahneden indirecek' bilgisini veriyorsunuz?"
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