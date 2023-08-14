  • USD: 27,01 - 27,05
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yaşar İpek'ten takipçisine olay yanıt!

Azer Bülbül'ün hayatını canlandırması için teklif götürülen oyuncuyu beğenmeyen şarkıcı Yaşar İpek, bir takipçisinin "Emrah'ın hayatını sen oyna" yorumuna verdiği cevabıyla tartışmanın fitilini ateşledi.

Ekleme: 14.08.2023 - 02:05 Güncelleme: 14.08.2023 - 02:16 / Editör: Ozge Selin
2012 yılında hayatını kaybeden Azer Bülbül'ün hayatını film olacağı ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü.

Düşünülen iki oyuncuyu da beğenmeyerek eleştiren Yaşar İpek, bir takipçisinin " Emrah'ın hayatı olsa sen oyna" yorumunu tartışmanın fitilini ateşleyecek bir cevap verdi.

Yaşar İpek'ten takipçisine olay yanıt!

"BENCE O İŞ SENDE USTA"

Azer Bülbül filmi için düşünülen Cihangir Ceyhan ve Kıvanç Tatlıtuğ'u beğenmeyen Yaşar İpek, "İkisi de olmaz" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da İpek'e "Emrah'ın hayatı olursa bence o iş sende usta" yorumunu yaptı.

Yaşar İpek'ten takipçisine olay yanıt!

"EMRAH'IN HAYATI BOŞ"

Gelen yoruma sinirlenen şarkıcı ise "Allah korusun boş bir hayat onunki bunlar gerçek" cevabını verdi.

Emrah'ın Yaşar İpek'in yorumuna cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Yerel seçim çağrısını reddeden İYİ Parti’ye MHP'den sert yanıt: Teröristlerle aynı evi paylaşanlar komşuluktan kaçıyor
BBP Genel Başkanı Destici'den 'çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar' skandalına sert tepki: Cinayetten hiçbir farkı yok
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi geliyor: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz masada
Muhalefette kaos! İYİ Partili Turhan Çömez ve CHP'li Gaye Usluer canlı yayında birbirine girdi: İpler iyice koptu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek
Eve dönüşte kazan kazan dönemi! Başkan Erdoğan talimat verdi: Sığınmacılara Halep modeli
CHP'li İBB bildiğiniz gibi! Reklam var metro yok
Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı
Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş-ı Veli mesajı
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi
Semih Yalçın'dan İYİ Parti'nin ittifak yanıtına tepki: Millet faturayı yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır
Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti
Malatya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...
Beşiktaş'ta tadilat yapılan binada çökme!
Bakan Yerlikaya: Biri turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Parasını kestiği Halk TV’ye konuştu!
FETÖ'cü Necmeddin Özmen yakalandı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş: Şehit olmak benim amacım

Bayrampaşa'da kedilerin zehirlendiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı!

Bayrampaşa'da kedilerin zehirlendiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı!

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Saray duvarlarının altından çıktı: Hiç el değmemiş halde bulundu meğer binlerce yıldır Türkiye'de gizliymiş

Saray duvarlarının altından çıktı: Hiç el değmemiş halde bulundu meğer binlerce yıldır Türkiye'de gizliymiş

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!