Wanda Nara çocuklarıyla alışverişte...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, önceki gün İstinyePark’ta çocukları ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.
Gün boyu İstinyePark içinde bulunan dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan Wanda Nara, daha sonra çocukları ile birlikte yemek yedi.
Hem kendisine hem de çocuklarına alışveriş yapan Wanda Nara, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.
Hem kendisine hem de çocuklarına alışveriş yapan Wanda Nara, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.