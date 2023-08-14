Wanda Nara çocuklarıyla alışverişte...

Gün boyu İstinyePark içinde bulunan dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan Wanda Nara, daha sonra çocukları ile birlikte yemek yedi.Hem kendisine hem de çocuklarına alışveriş yapan Wanda Nara, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.