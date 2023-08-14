Uraz Kaygılaroğlu kızıyla dans etti!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu (35), 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten (33) ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. Çift, 2019'un temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, geçtiğimiz ay kızları Ada için bir araya gelmişti. İkili, kızları ile eğlenceli günlerinden karelerini takipçileriyle de paylaşmıştı.KURTLARINI DÖKTÜDizi ve film projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, dün bir arkadaşının düğününe katıldı. Düğünden önce gelin alma törenine giden oyuncu, sokak ortasında göbek atarak kurtlarını döktü.KENAN VE SİNEM DE ORADAYDIKendisini müziğin ritmine kaptıran oyuncu, diğer davetlilerle birlikte karşılıklı oyun havası oynadı. Kaygılaroğlu, düğünde de genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Şahitlerin arasından Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal da yer aldı.KIZIYLA DANS ETTİDüğüne kızı ve eski eşi Melis İşiten'le katılan oyuncu, bir ara kızıyla dans etmeyi de ihmal etmedi. Düğünde eğlenceli anlar yaşayan oyuncu, bir ara da horon tepki.