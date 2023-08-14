Serdar Ortaç gözyaşlarını tutamadı

Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayınında henüz çıkmamış yeni şarkısı 'Ferhat'ı hayranlarına dinletirken gözyaşlarına hakim olamadı.

2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra evine haciz gelen Serdar Ortaç, zor zamanlar geçirmişti. Olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı, zaman zaman bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyordu.



"İki tane göğsü var diye"



Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada açtığı bir canlı yayında kadınları hedef alan ünlü şarkıcı, "Eşitlik diye diye başımıza çıktınız! İpleri bu kadar vermeyin kadınlara. Eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. " demiş tepkilere neden olmuştu.



Söylediği sözlerle şoke eden Serdar Ortaç, bu sefer başka bir yayın açtı.



Canlı yayınında kendi şarkısı 'Feryat'ta hüngür hüngür ağlayan Ortaç, yine gündem oldu. Ortaç'ın neden böyle bir paylaşım yaptığına kimse anlam veremedi.