Hazal Subaşı'dan hamak pozu

1996 yılında İzmir'de doğan Hazal Subaşı, Instagram'a pozlarıyla damga vurmaya devam ediyor.1.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, yazın keyfini çıkarıyor.Adını Sen Koy, Çukur, Kasaba Doktoru ve Sıcak Kafa gibi yapımlarda rol alan Hazal Subaşı, takipçilerinden güzellikte de tam not alıyor.Seri olarak birbirinden cesur pozlar paylaşan Hazal Subaşı, hamaktaki karesiyle beğenildi.Boylu boyunca uzanan 28 yaşındaki Subaşı, hem fiziği hem sempatikliği ile dikkat çekti.