Eşiyle Fenerbahçe maçına gitti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, programda işlediği konularla sürekli gündeme gelen bir isim.Her programı olay olan Anlı, sezonun yorgunluğunu gözlerden uzak geçirerek atıyor.Özel hayatıyla ilgili görüntü vermekten hoşlanmayan ünlü sunucu, eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını izledi.Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Anlı, maçı eşiyle birlikte tribünde izledi. Uzun zamandır eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla net bir şekilde görüntülenmeyen Anlı'nın maç izlerken çekilen anları sosyal medyada çok konuşuldu.