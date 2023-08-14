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Deniz Seki'den mide ameliyatı itirafı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Deniz Seki, verdiği röportajda mide ameliyatı pişmanlığını dile getirdi.

Ekleme: 14.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2018 yılında 90 kiloyken zayıflamak için ameliyat masasına yatmıştı. Seki, operasyonun ardından 33 kilo vermişti.

Sonrasından verdiği kiloları geri alan Deniz Seki, bu ameliyatta yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Röportajda samimi cevaplar veren Deniz Seki, "Sosyal medyanın mükemmellik baskısı yarattığı fikrine katılıyor musunuz?" sorusu için şunları söyledi:

"Pişmanım"

"Hem de çok ve bence bu kadına yapılmış duygusal ve psikolojik bir şiddet. Ben zamanında mide küçültme ameliyatı oldum ama pişmanım. Keşke yaptırmasaymışım.

"Obez değildim"

Bu operasyonun obez hastalara yapılması gerekiyormuş. Ama ne yazık ki bizim memlekette iki kilo alsan obez muamelesi görüyorsun. Her şeyin başı sağlıkmış. Annem beyin kanseri. Hastaneye kaldırdık. Bundan mühim ne olabilir ki?"
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