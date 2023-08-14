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Deha Bilimlier Erkin Koray'ı unutmadı!

Bodrum Yalıkavak Highlight Otel içerisinde bulunan Miya Beach’de Happy Hour partileri tüm hızıyla devam ediyor.

Ekleme: 14.08.2023 - 02:01 Güncelleme: 14.08.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçıların sahne aldığı Happy Hour partilerinde önceki akşam ünlü şarkıcı Deha Bilimlier sahne aldı. Miya Beach’de sahne alan Deha Bilimlier geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Rock müziğinin efsane ismi merhum Erkin Koray’ı anarak onun şarkıları ile sahnesine başladı.

Üç Erkin Koray şarkısını söyleyen Deha Bilimlier seyircilerden bol alkış ve takdir topladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen seyircilere muhteşem bir yaz akşamı yaşattı.

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