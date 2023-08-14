Acı haberle yıkıldı! Hazar Ergüçlü'yü yasa boğan ölüm haberi

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



69 yaşında olan Süleyman Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi Neşe Ergüçlü sosyla medyadan duyurdu.



Neşe Ergüçlü yaptığı açıklamada 'Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz.' ifadelerine yer verdi. Kıbrıs'ta yaşayan Süleyman Ergüçlü uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı.



Süleyman Ergüçlü'nün Kıbrıs'a defnedileceği öğrenilirken cenaze programının detayları henüz belli olmadı.



Babasının ölüm haberi ile sarsılan Hazar Ergüçlü'den henüz bir paylaşım gelmedi..