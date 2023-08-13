Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

Dumping Sendromu'na yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğine gelen şarkıcı Seren Serengil, uzun zamandır sağlık problemi yaşamıyordu. 52 yaşındaki Seren Serengil hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı durumunu şu sözlerle açıkladı:"Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatları yaptırmayın... Mide küçülmede bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit bypass beni 43 kiloya düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım, safra kesem alındı, böbrekte taş oluştu, karaciğerim için 'siroza gidiyor' dendi... Çoklu organ yetmezliğine doğru gidiyordum.""Geri dönüşüm ameliyatı oldum, yüzde 50 şans verdi doktor; yaşar, yaşamaz... Ameliyattan sonra kilo aldım, toparladım biraz ama her yemekten sonraki fenalaşma hissim maalesef geçmedi. Yemek yediğim anda sofrada 10 dakika duramıyorum, dünya başıma yıkılıyor. Midem bulanıyor, istifra ediyorum, tuvaletten çıkamıyorum. Hayat kalitemiz bitti.""Sözlere çok belli etmesem de bunu çekiyorum. En son tatilde çarpıntı, fenalık, nefes alamama şikayetiyle İstanbul'a geldim. Şimdi mideme, alt mideme bakacaklar. Bu süreci kaç yıldır çekiyorum. Ben hiçbir zaman obez değildim ve bu ameliyatı yaptırmak istesem de bana bu kadar agresif bir ameliyat yapılmamalıydı. Üstelik bağırsak 4 metre eksik, yemek yediğim an normal sindirim olmadığından fenalık hissi oluyor.""Kısacası sevgili hanımlar, diyorsunuz ya 'Çok zayıfsın' diye; kilo bu kadar alabiliyorum. Bağırsaklarda doğru dürüst emilim yok, organlar beslenemiyor; ben de öyle... Aman sakın bağırsaklarınıza dokunmayın. Özenmeyin, ben hala çekiyorum, arıza kalıyor. Balık etli olmak çok daha güzel... Sakın yaptırmayın.""Ve hekim seçimi de çok önemli, bunu da iyi araştırın. Şimdi mideme bakacaklar bayıltıp, öğleden sonra çıkacağım. Merak edilecek bir şey yok, hocamın kontrolündeyim. Sadece çektiğim süreci görün, özenmeyin istedim. Kaç yıldır böyleyim biliyorsunuz. Sevgiler..."