Tatilde tek başına görüntülendi

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan, 'Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop ile hafızalara kazınmış oyuncu Engin Günaydın, Çeşme'de ortaya çıktı. Tek başına tatil yapan ünlü isim, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Son dönemde dijital platformda yayınlanan projelerde rol alan oyuncu Engin Günaydın, geçtiğimiz sene Şubat ayında Fransa'da okuyan ve oyunculuk yapmak istediği öğrenilen sevgilisi Buğu Selen Somer'in annesiyle tanışmıştı. 50 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin annesiyle AVM'nin yemek katında bulunan bir kafede buluşup, kahve içmişti.



Karşısında gazetecileri görünce sevgilisinden ayrılıp, farklı yöne giden oyuncu, daha sonra arkadan kendisini takip eden Somer’le ev araç ve gereçleri satan bir mağazada buluşmuştu. Bu görüntülerden sonra Günaydın ve sevgilisi hakkında "evlenmeyi düşündükleri" yönündeki haberler magazin gündemine gelmişti.



En son aylar önce kız arkadaşıyla İstanbul’da magazin basınına yakalanan ve uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Engin Günaydın, Çeşme’de ortaya çıktı.



51 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez yalnız başına tatil yaparken görüntülendi.