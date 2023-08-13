  • USD: 27,01 - 27,05
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tatilde tek başına görüntülendi

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan, 'Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop ile hafızalara kazınmış oyuncu Engin Günaydın, Çeşme'de ortaya çıktı. Tek başına tatil yapan ünlü isim, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Ekleme: 13.08.2023 - 01:07 Güncelleme: 13.08.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde dijital platformda yayınlanan projelerde rol alan oyuncu Engin Günaydın, geçtiğimiz sene Şubat ayında Fransa'da okuyan ve oyunculuk yapmak istediği öğrenilen sevgilisi Buğu Selen Somer'in annesiyle tanışmıştı. 50 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin annesiyle AVM'nin yemek katında bulunan bir kafede buluşup, kahve içmişti.

Karşısında gazetecileri görünce sevgilisinden ayrılıp, farklı yöne giden oyuncu, daha sonra arkadan kendisini takip eden Somer’le ev araç ve gereçleri satan bir mağazada buluşmuştu. Bu görüntülerden sonra Günaydın ve sevgilisi hakkında "evlenmeyi düşündükleri" yönündeki haberler magazin gündemine gelmişti.

En son aylar önce kız arkadaşıyla İstanbul’da magazin basınına yakalanan ve uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Engin Günaydın, Çeşme’de ortaya çıktı.

51 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez yalnız başına tatil yaparken görüntülendi.
Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı
Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş-ı Veli mesajı
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi
Semih Yalçın'dan İYİ Parti'nin ittifak yanıtına tepki: Millet faturayı yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır
Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti
Malatya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...
Beşiktaş'ta tadilat yapılan binada çökme!
Bakan Yerlikaya: Biri turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Parasını kestiği Halk TV’ye konuştu!
FETÖ'cü Necmeddin Özmen yakalandı
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
Yunan uzman Miçotakis’i topa tuttu: “Erdoğan’ın istediği her şeyi verdi”
Mossad'ın 'üçüncü gözü' Selçuk Küçükkaya! FETÖ terörist aracı oldu, Avrupa'da eğitim aldı
Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı
Ticaret Bakanlığı acımadı: Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL’lik ceza
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni çiftliğe çevirmişler! İl Başkanı oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştirmiş
Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
İYİ Parti'den MHP'ye 'ittifak' cevabı: Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi: Günlerdir konuşuluyordu herkes izlemek için akın etti

Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi: Günlerdir konuşuluyordu herkes izlemek için akın etti

WhatsApp'tan büyük yenilik! Aynı telefonda iki hesap kullanılabilecek

WhatsApp'tan büyük yenilik! Aynı telefonda iki hesap kullanılabilecek

Saray duvarlarının altından çıktı: Hiç el değmemiş halde bulundu meğer binlerce yıldır Türkiye'de gizliymiş

Saray duvarlarının altından çıktı: Hiç el değmemiş halde bulundu meğer binlerce yıldır Türkiye'de gizliymiş

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi