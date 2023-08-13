Sinem Kobal kaza geçirdi

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncu Sinem Kobal evinde talihsiz bir sakatlık yaşadı. İki çocuk annesi Kobal, ayak bileği sargılı halde kuzeninin düğününe katıldı.Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldıkları düğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yaşadığı sakatlığı anlattı.Ayağında bandajıyla görüntülenen Kobal, "Bir önceki gün merdivenden inerken ayağım kaydı. Tatsız bir burkulma oldu.Yani herhalde kırık değil çatlak değil. Herhalde bir haftaya kadar geçer diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.