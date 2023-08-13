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Serenay Sarıkaya arabada poz verdi

10 milyon takipçili sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sarıkaya, bu kez araç içerisinde poz verdi. O paylaşıma beğeni yağdı.

Ekleme: 13.08.2023 - 11:46 Güncelleme: 13.08.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden.

Oyunculuk hayatına 8 yıl kadar ara veren Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisi ile yeniden ekranlara kilitledi.

Dizideki oyunculuğu ve rolü ile konuşulan Sarıkaya, bu kez bir dijital platformda yayınlanmak üzere çekimleri başlayan rolüne soyundu.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde başrol oyuncusu olan Sarıkaya, Bolu'da çekimlere başladı.

Araç içinde poz verdi
10 milyon takipçili sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sarıkaya, Bolu'dan bir post daha attı.

Arabada pozlar veren Serenay Sarıkaya'nın o gönderisine ise beğeni yağdı.

İşte o paylaşım...

Serenay Sarıkaya arabada poz verdi
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