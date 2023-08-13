Rubato konserinde Demet Akalın sürprizi

Rubato, önceki akşam Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda sahne aldı. Repertuarındaki arabesk şarkılarla sevenlerine müzik ziyafeti sunan Rubato, popçu Demet Akalın ile düet yaparken, 7 Ağustos'ta yaşamını yitiren Erkin Koray'ı da unutmadı.

Bodrum'da müzikseverlere arabesk rüzgarı estiren Rubato, "Anın tadını çıkarın. Bu gece bütün dertlerimizden arınıyoruz. Lütfen herkes yarın yokmuşçasına eğlensin. Çünkü yarının da bize neler getireceğini bilmiyoruz" dedi.Dinlemeye gelenler arasında Demet Akalın'ın da bulunduğu akşamda Rubato, ünlü popçuyu sahneye davet ederek, 'Nasip Değilmiş' şarkısını söyledi.Her şarkısında dinleyicilerinden alkış alan Rubato grubu, geceyi geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta sanatçı Erkin Koray'ın 'Şaşkın' parçasıyla noktaladı.