Özgü Kaya: Bebek gibi bakıyorum!

Özgü Kaya, All dergisi için Kınalıada’da objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren 27 yaşındaki oyuncu, “30’lu yaşlardan sonra dönüm noktası yaşandığı söyleniyor. Birkaç sene sonra sen de böyle bir viraja gireceksin. Kendine yatırım yapıyor musun?” sorusuna cevap verdi.Geleceği düşünmekten çok kendimi anın akışına bırakarak, tadını çıkararak yaşamaya çalışıyorum. Hayallerim ve hedeflerim var ama rakamlar ve planlar üzerine yaşantımı şekillendirmiyorum. Bedenime ve cildime değer veriyorum, kendime bebek gibi bakıyorum. Bunun dışında gelişmek istediğim alanlarda eğitimlerimi alıyorum. Yaşantımı, besin şeklimi organik hale dönüştürmeye çalışıyorum. Bana iyi gelmeyen ne varsa hayatımdan çıkararak büyük bir iyilik yapıyorum kendime. Bu da sağlığınızı etkileyen bir şey, tavsiye ederim. Siz 30 demişken; çocukluğumdan beri bir kadının en güzel göründüğü yaş olduğuna inanırım. Nedenini bilmiyorum. Bakalım 30’larımda nasıl bir Özgü olacağım. Rakamlarla ilgili inandığım şeyler pozitif yönde.Özgü Kaya, “Hayatını başka biriyle paylaşmak neler hissettiriyor?” sorusu züerine ise "Bu paylaşım içinde sevgi olduğu için aynı frekansa geçiyorsun ve beraber yapmaktan keyif aldığın onlarca şey oluyor. Yakın zamanda fark ettim ki ilişkide her şeyden önce birbirinin alanına saygı duyan ve birbirini anlayan iki arkadaş olmak çok önemliymiş. Sevgiliden ya da eşten önce arkadaş olabilmek... Sevgilinle yakın arkadaş da olabilmek duygusal anların yanında deliler gibi de eğlenebilmeyi yaşatıyor. Bu tarifsiz bir his" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncu, canlandırmak istediği rolü de açıkladı: Herkese kendini sorgulatabilecek, izleyiciyle direkt iletişim halinde, oynarken de kendimi ve sınırlarımı zorlayacağım çılgın bir kadını canlandırmak isterim. Umarım bir sonraki hamlesi belli olmayan, iz bırakan, güçlü bir kadını canlandırırım.