Karnı burnunda poz verdi

Oyuncu Ezgi Mola,Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesiyle başarısını gösterdi.Başarılı oyuncu, dört yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturdu.İkilinin sade nikah törenlerine, aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katıldı.Aşklarını evlilikle taçlandıran ikili, kısa süre sonra müjdeyi verdi.Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı.Karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Mola, altı aylık hamile.Erkek bebek bekleyen Ezgi Mola sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.Ezgi Mola son olarak tatilden bikinili bir poz paylaştı.Ezgi Mola paylaşımına, “Bugün yoga dersine başladım, bağdaş kurabiliyorum bakın” notunu da düştü.