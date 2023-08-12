Temel Reis'e benzetildi

Yeni şarkısını piyasaya süren Hande Yener, yaklaşık 6 ay önce yayımladığı "Benden Bir Tane Daha Yok" şarkısı ile viral olmuştu. Şarkısıyla 20 milyon izlenmeye ulaşan ünlü şarkıcı, müzik çalışmalarına devam ediyor. Yazı konserler ile geçiren Hande Yener, son yaptığı paylaşımlardan birinde bulunan Photoshop ile alay konusu oldu.PHOTOSHOP İLE KOLUNDA ÇUKUR YAPTIInstagram hesabından peş peşe pozlarını paylaşan Hande Yener, Photoshop'un dozunu kaçırıp kolunda çukura neden oldu. Hatasını fark etmeyen şarkısı için herkes, "Temel Reis gibi olmuş, ıspanağı fazla yiyince kolu böyle olmuş" yorumlarını yaptı.