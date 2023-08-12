Temel Karadağlı'dan ilk açıklama geldi

Sanatçı Tamer Karadağlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Tamer Karadağlı atama kararı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Tamer Karadağlı açıklanan karar sonrası sessizliğini bozdu. Tamer Karadağlı yeni görevi sonrası ilk açıklamasını yaptı.



'GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM'



Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



'Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda.'

