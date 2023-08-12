Rihanna ikinci kez anne oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ikinci kez anne oldu. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Rihanna'nın geçtiğimiz yıl da bir oğlu olmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. 13 Mayıs 2022'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Rihanna, bir erkek çocuğu annesi olmuştu. Rihanna'nın oğlu için sosyal medyada, 'Küçük ASAP yapmışlar' ve 'Babasının kopyası' gibi yorumlarda bulunulmuştu. Küçük bebek, babası ASAP Rocky'e benzetilmişti.



RIHANNA'NIN İKİNCİ ÇOCUĞU KIZ OLDU



Barbados asıllı dünyaca ünlü şarkıcı, 12 Şubat'ta Super Bowl devre arasındaki performansında hamile olduğunu açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı.



Rihanna, ikinci kez anne oldu. Dünyaca ünlü şarkıcının, bir kız çocuğu dünyaya getirdiği açıklandı

