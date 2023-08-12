Kızının yeni yaşını kutladı

İş insanı Acun Ilıcalı ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ile yapmıştı. Bu evliliğinden iki kızı olan Acun Ilıcalı, bu kızlarından birisi olan Leyla Ilıcalı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. Beni hep mutlu ettin, iyi ki benim kızımsın... Nice mutlu yaşlarını hep beraber kutlarız inşallah'Acun Ilıcalı bu zamana kadar 3 evlilik yapmış ve bu evliliklerinden 4 kız çocuğu sahibi olmuştu. Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan da bir kız torunu bulunuyor.