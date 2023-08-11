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Wanda Nara'dan Ayasofya ziyareti

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ayasofya ziyareti sırasında çocuğuyla beraber başörtüsü taktı.

Ekleme: 11.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 11.08.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti.

Başını kapattı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nara, Ayasofya ziyareti sırasında kızıyla beraber başını örttüğü görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Nara'nın paylaşımına sosyal medya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Icardi imzayı atar atmaz Türkiye'ye yerleşen Nara, "İstanbul'a hayran kaldım" demişti.

Wanda Nara'dan Ayasofya ziyareti
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