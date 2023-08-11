Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan ilk açıklama

Konseri için Antalya'ya giderken trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını rahatlattı.

Yaz sezonunda konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda 11 Ağustos akşamı konser verecekti.



Tan Taşçı'nın içinde bulunduğu cip Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarptı. Cipte bulunan Taşçı, menajeri ve cip sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.



"Gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış."



Yaşanan kaza sonrası Tan Taşçı'dan ilk açıklama geldi. Hayranlarını korkutan ünlü sanatçı, "Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış." ifadelerini kullandı.