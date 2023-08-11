Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden duygusal paylaşım!

Nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlayan ancak 1 Ekim'de hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, sanat dünyasını yasa boğmuştu.Ünlüoğlu için Mecidiyeköy'de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne’de tören düzenlenmişti. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelen oyuncu için geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletilmişti."BENİ BİR TEK BUGÜN ÜZDÜN"Eşi Gülenay Kalkan’ı yakınlarının teselli ettiği törende; 26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları müdürü Musa Kurt, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Can Gürzap, Oya Başar, Melek Baykal, Zafer Algöz, Tamer Karadağlı gibi isimler söz alarak ünlü oyuncuyu hatıralarıyla anmıştı.Gülenay Kalkan, Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna sarılarak; “Ah bebeğim, seni böyle mi görecektim bir tanem. Beni hep mutlu ettin, bir tek bugün üzdün” diyerek gözyaşı dökmüştü.EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIÜnlüoğlu ile 2013'te dünyaevine giren Gülenay Kalkan, dün eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Kalkan, gönderisine şu mesajı yazdı:Hayata çok yakışıyordun... İyi ki doğdun Tarık Ünlüoğlu.