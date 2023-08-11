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Beyaz Gazete
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İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama!

Ünlü sanatçı 'İmparator' İbrahim Tatlıses, Twitter (X) hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Her an sürpriz bir şekilde evlenebileceğini açıklayan Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 11.08.2023 - 00:53 Güncelleme: 11.08.2023 - 00:55 / Editör: Ozge Selin
Daha önce beş evlilik yapan ve beşi kız, ikisi erkek; toplam yedi çocuğu bulun 'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

476.6 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınlayan 71 yaşındaki sanatçı, hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama!

"TEK YAŞAMAYI SEVMİYORUM"

"Her an sürpriz bir evlilik yapabilirim, çok uzak değil" diye yazan ünlü isim, ardından da; "Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak kendisinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturmaları beklenirken ayrılan Tatlıses'in, kiminle evleneceği merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama!

"BU NE HIZ İMPARATOR?"

Takipçileri, İmparator'a; "Hayırlısı olsun", "Yaşlılıkta eş kesinlikle lazım" ve "Bu ne hız İmparator?" gibi yorumlar yaptı.
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