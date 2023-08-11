İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama!

Daha önce beş evlilik yapan ve beşi kız, ikisi erkek; toplam yedi çocuğu bulun 'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.476.6 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınlayan 71 yaşındaki sanatçı, hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu."TEK YAŞAMAYI SEVMİYORUM""Her an sürpriz bir evlilik yapabilirim, çok uzak değil" diye yazan ünlü isim, ardından da; "Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.Son olarak kendisinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturmaları beklenirken ayrılan Tatlıses'in, kiminle evleneceği merak konusu oldu."BU NE HIZ İMPARATOR?"Takipçileri, İmparator'a; "Hayırlısı olsun", "Yaşlılıkta eş kesinlikle lazım" ve "Bu ne hız İmparator?" gibi yorumlar yaptı.