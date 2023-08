Fulya Zenginer oğlu Milan'ı paylaştı!

Oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikâh masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ve bir yaşındaki oğulları Milan ile birlikte at çiftliğine gitti.

Çiftlikte atlarla birlikte eğlenceli vakit geçiren Milan bebek şaşkınlığını gizleyemedi. Fulya Zenginer, o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.'Küçük Kadınlar' dizisindeki 'Yeliz' karakteriyle tanınan oyuncu, "Milan sürekli 'at at' diye sayıklıyordu. Sonunda at çiftliğine geldik. Milan ilk kez atlarla tanıştı" ifadelerini kullandı.