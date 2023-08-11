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Demet Özdemir tatile doyamadı

Yunanistan tatiline devam eden Demet Özdemir, çektirdiği kareleri yayınladı. Yunanistan'ı seven ve oradan bir sevgili de yapan Özdemir'in eğlenceli anları ilgi çekti.

Ekleme: 11.08.2023 - 22:03 Güncelleme: 11.08.2023 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir, Yunanistan’da tatiline devam ediyor.

Uzun süredir Yunanistan'da olan ve oldukça keyifli gözüken Özdemir, yeni kareler yayınladı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncunun yeni kareleri de görenleri hayran bıraktı.

Demet Özdemir'in Yunanistan kareleri
Yunanistan tatiline sevgilisi ile devam eden Demet Özdemir, sosayl medyanın gündeminden düşmüyor.

Yeni karelerini yayınlayan ve keyifli olduğu gözüken Özdemir, görenleri kendisine bir kez daha haran bıraktı.

Yunanistan'ı seven oyuncunun tatile bir süre daha orada devam edeceği söylendi.

Demet Özdemir tatile doyamadı
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