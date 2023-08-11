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Babalarının doğum gününü kutladılar!

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 18 Kasım 2013'te yaşamını yitiren babaları usta sanatçı Nejat Uygur'un doğum gününü sahnede kutladı.

Ekleme: 11.08.2023 - 00:51 Güncelleme: 11.08.2023 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival çerçevesinde dün akşam sahne alan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 18 Kasım 2013'te hayatını kaybeden babaları Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un doğum gününü sahnede kutladı.

SEYİRCİLER EŞLİK ETTİ

"İyi doğdun Nejat" diyerek babalarının doğum gününü kutlayan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlere seyirciler de telefonlarının flaşlarını açarak eşlik etti.

Babalarının doğum gününü kutladılar!

Behzat Uygur da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nejat ustanın doğum gününü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde kapsamında Avanos Amfi Tiyatroda binlerce seyircimizle kutladık" dedi.

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