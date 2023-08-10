Zeynep Bastık isyan etti!

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram sayfasından araç kullanırken yaşadıklarına isyan ettiği bir paylaşım yaptı.

Pop müziğin son dönemdeki en gözde isimlerinden Zeynep Bastık (29), 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Arabada çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Bastık, trafikteki insanlara isyan ederek paylaşımına şu mesajı yazdı:20 dakika araba kullandım sinir bastı, enişteme geri verdim hemen. Bazı insanlar ne salakça araba kullanıyor ya.