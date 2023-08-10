Süreyya Yalçın'ın yanlış teşhis isyanı

Türkiye'ye tatile gelen Süreyya Yalçın, Bodrum'da gittiği bir hastanede kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi.

Zayıflığıyla son dönemde sürekli konuşulan Süreyya Yalçın, uyla ilgili 'Doktor kontrolündeyim, sağlığım yerinde' ifadelerini kullanmıştı.



Sosyetik isim bu sefer zayıflığıyla değil, başka bir konuyla magazin gündemine düştü. Süreyya Yalçın, 3 hafta önce gittiği Bodrum'daki özel hastanede kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi.



'Özel bir hastaneye gittim'



Temmuzda eşi Ozan Baran ile Amerika Miami'den Bodrum Türkbükü'ne gelen Süreyya Yalçın, “3 hafta önce vücudumda şiddetli ağrılarla özel bir hastaneye gittim. Yapılan ilk değerlendirmede kırık ya da çatlak olmadığını belirtip beni eve gönderdiler” dedi.



Ünlü isim sözlerine şöyle devam etti:



'Hastaneye çağırdılar'



'Ancak üç gün sonra hastaneden beni arayarak, radyoloji ve diğer ekiplerin ilk değerlendirmede kaburga kırığını gözden kaçırdığını söyledi. Tekrar muayene için beni hastaneye çağırdılar. Ben de raporlarımı alıp doktoruma gönderdim ve aldığım cevap ise iki kırığımın olduğuydu.



'Yaşadığım bu deneyim korkunçtu'



Yaşadığım bu deneyim korkunçtu. Böyle önemli bir hastanenin ciddi bir değerlendirme yapmaması, üç gün boyunca 'kırık yok' diye rahat hareket etmem daha kötü sonuçlar yaşamama sebep olabilirdi. Bu tarz hatalı değerlendirmeler benim gibi başkalarının da sağlığını tehlikeye atabilir.



'Hastaneler, insanların sağlığıyla oynamamalı'



Hastaneler, insanların sağlığıyla oynamamalı. Sağlık konusunda ikinci bir görüş almanın ve içgüdülerimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Daha dikkatli olalım, daha sorgulayıcı olalım.'