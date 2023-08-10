Simge Sağın yeni yaşına girdi

Birbirinden iddialı sahne kostümleri ile adından söz ettiren Simge'nin son Instagram paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim.Yaz başından beri dur durak bilmeden konser veren Simge 42 yaşına girdi. Güzel popçuya arkadaşları sürpriz bir parti organize etti.Pastasıyla poz veren Simge "İyi ki doğdum" dedi. Paylaşımı kısa sürede 50 binden fazla beğeni aldı.