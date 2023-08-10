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Beyaz Gazete
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İnci Türkay'dan nostaljik paylaşım!

'Sihirli Annem' dizisinde 'Betüş' karakterine hayat veren 51 yaşındaki ünlü oyuncu İnci Türkay, sosyal medya hesabından nostaljik bir aile fotoğrafı yayınladı. Türkay'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ekleme: 10.08.2023 - 01:34 Güncelleme: 10.08.2023 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay, 11 yıllık aşkın ardından 2019 senesinde oyuncu ve manken Atilla Saral ile nikah masasına oturmuştu.

İnci Türkay'dan nostaljik paylaşım!

EVLİLİKTE KRİZ

Öte yandan Şubat 2021’de eşini Londra’da bırakıp, Türkiye’ye dönen Atilla ile İnci’nin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Posta gazetesinden Bekir Saçar, Saral'ı arayıp söz konusu iddiayı sormuştu.

İnci Türkay'dan nostaljik paylaşım!

"ŞU AN İYİYİZ"

Ünlü oyuncu, "Duydukların doğru. Altı aydır aramız limoniydi. Ama bu hafta sorunlarımızı çözdük. Şu an iyiyiz” açıklamasını yapmıştı.

İnci Türkay'dan nostaljik paylaşım!

"BENİM CANIM AİLEM"

İnci Türkay 1976 yılında çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından 'benim canım ailem' notuyla paylaştı. Türkay'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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