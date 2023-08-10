İnci Türkay'dan nostaljik paylaşım!

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay, 11 yıllık aşkın ardından 2019 senesinde oyuncu ve manken Atilla Saral ile nikah masasına oturmuştu.EVLİLİKTE KRİZÖte yandan Şubat 2021’de eşini Londra’da bırakıp, Türkiye’ye dönen Atilla ile İnci’nin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Posta gazetesinden Bekir Saçar, Saral'ı arayıp söz konusu iddiayı sormuştu."ŞU AN İYİYİZ"Ünlü oyuncu, "Duydukların doğru. Altı aydır aramız limoniydi. Ama bu hafta sorunlarımızı çözdük. Şu an iyiyiz” açıklamasını yapmıştı."BENİM CANIM AİLEM"İnci Türkay 1976 yılında çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından 'benim canım ailem' notuyla paylaştı. Türkay'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.