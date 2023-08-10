Hande Erçel'den 'sorun yok' mesajı

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'sorun yok' mesajı verdi.

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, 30.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı.Arbada çekilen bir karesini 'Hakuna Matata' (sorun yok) mesajıyla yayınladı. Ünlü ismin bu karesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.