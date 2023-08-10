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Beyaz Gazete
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Evini pireler bastı

İş insanı Sarp İbrahimoğlu ile evlendikten sonra mankenliği bırakan 2004 Türkiye güzeli Nur Gümüşdoğrayan, evini basan pireler nedeniyle dertli. Nur Gümüşdoğrayan, "Hayvanseverler kızmasın, Bizim de kedimiz var ama koca koca pirelerden zor kurtulduk" dedi.

Ekleme: 10.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
2004 Türkiye güzeli Nur Gümüşdoğrayan, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Gümüşdoğrayan oturdukları evin bahçe katını pireler bastığını bu yüzden de apartman dairesine taşınma kararı aldıklarını söyledi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gümüşdoğrayan, "Bizim de kedimiz var, Nişantaşı kedi, köpek ve kuşları ile meşhur bir semt, ama bu mahallenin hayvan sevgisi bazen kötü sonuçlar da doğurmuyor değil, evin bahçesini pireler bastı, biz de taşınma kararı aldık, hayvanseverler kızmasın, Bizim de kedimiz var ama koca koca pirelerden zor kurtulduk" dedi.

Ünlü manken, "Ev de bulmak tabi ki zor, daha geniş bir ara kat apartman katına geçtik" diye sözlerini ekledi.

Ünlü isim 2014 yılında mankenliği bırakmıştı.

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