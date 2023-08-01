Oyuncu Boğaç Aksoy'un acı günü!
'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy’un babaannesi Nurten Aksoy hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında duyurdu.
Geçtiğimiz kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek lenf kanserini yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, 30 Temmuz olan doğum gününde acı bir haber aldı.
Değirmendere’de yaşayan 79 yaşındaki babaannesinin bir süredir yoğun bakımda olduğunu beliten ünlü oyuncu, Nurten Aksoy’un vefat ettiğini duyurdu.
Demansa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Nurten Aksoy’un cenazesi bugün ikindi namazından sonra Değirmendere Merkez Camii’nden kaldırılacak.
Değirmendere’de yaşayan 79 yaşındaki babaannesinin bir süredir yoğun bakımda olduğunu beliten ünlü oyuncu, Nurten Aksoy’un vefat ettiğini duyurdu.
Demansa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Nurten Aksoy’un cenazesi bugün ikindi namazından sonra Değirmendere Merkez Camii’nden kaldırılacak.