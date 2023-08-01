Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi!

Gökhan Sezen'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Bodrum'da hastaneye kaldırılan sanatçının görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Sezen, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı."KISMİ FELÇ GEÇİRDİM"Ünü sanatçı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:29 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:30 sularında beyindeki görme merkezine pıhtı atması neticesinde kısmi bir felç geçirmiş bulunmaktayım. Halen Bodrum Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutulmaktayım görme yetimdeki problem devam etmektedir. Doktorum, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'ın ve tüm ekibinin tedavisi ile umarım en kısa sürede eski sağlığıma kavuşacağım.GÖKHAN SEZEN KİMDİR?Gökhan Sezen 1977 yılında dünyaya gelmiş Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. Üniversite eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde başlamış ve burada çello eğitimi almıştır daha sonra Gökhan Sezen İstanbul Teknik Üniversitesi Şan Bölümü’nden mezun olmuştur.Gökhan Sezen çocuk yaşlarından itibaren hep müziğin içinde olduğunu belirtmiştir. Ağabeyinin “Asansör” adlı bir rock grubu olması müziğe olan tutkusunu arttırdığını söyleyen Sezen gönlünün hep Türk sanat müziğinden yana olduğunu söylüyor.Gökhan Sezen üniversitede okurken TRT’nin açtığı sınavları kazanırken TRT’de çalışmaya başladı.