Estetik iddialarına yanıt verdi

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sık sık yüzündeki değişikliklerle gündeme geliyor.Bir kez daha estetik iddialarının odağında olan Ulusoy, bu kez sessizliğini bozdu. 40 yaşındaki manken, hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.Son halini hikaye kısmından paylaşan Ulusoy, şu notu ekledi:Bol su sağlıklı beslenme mutlu kalp iyi insanlık e bir tane burun estetiği bol bol mezoterapi gerektikçe botoks da tavsiyem, yaşasın böyle 40 olmak.Bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken, Ulusoy bir kez daha sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.Ünlü ismin eski kareleri gündeme taşındı.Özge Ulusoy'un değişimi bir kez daha dikkat çekti.